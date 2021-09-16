Москва, 16 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В России в августе 2021 годовая инфляция ускорилась до 6,68%. Повысились темпы роста цен на продукты питания и непродовольственные товары, сообщается на сайте Центробанка.

Цитата из м/ф «Золотая антилопа». реж Лев Атаманов. 1954. СССР Инфляция

По словам главы отделения Банка России по Калужской области Ирины Карлаш, годовая инфляция в августе ускорилась в большинстве регионов России. Годовой темп прироста цен в целом составил 6,7%. Ускорение инфляции связано с устойчивым расширением спроса.

Согласно прогнозу регулятора, годовая инфляция начнет замедляться в IV квартале 2021 года, благодаря повышению ключевой ставки. А в результате проводимой ЦБ РФ денежно-кредитной политики инфляция снизится до 4,0−4,5% в 2022 году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минэкономразвития, инфляция в России по состоянию на 13 сентября ускорилась до 6,84%.

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