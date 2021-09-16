Чита, 16 сентября, 2021, 12:19 — ИА Регнум. В Забайкальском крае начинают отопительный сезон. Как сообщает 16 сентября пресс-служба правительства региона, школы, детские сады, дома культуры и жилой фонд Читинского района обеспечивают теплом 44 котельные, большинство из них уже запущены.

Bloknot-volzhsky.ru Отопительный сезон

Не готовы к работе на сегодня две котельные — в селе Новая Кука и в селе Жипковщина. Первую берет на обслуживание в этом году компания ЗабТЭК. Договоренность достигнута при содействии правительства Забайкальского края.

По словам главы Читинского района Виктора Машукова, котельная в Новой Куке будет запущена своевременно.

«Сейчас завершаются ремонтные работы и подготовка котлов. За короткий период времени в населенном пункте отремонтированы системы водоснабжения и водоотведения. Степень готовности котельной для запуска теплоснабжения отопительного сезона высокая», — пояснил чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красночикойском и Сретенском районах Забайкалья запуск тепла начнется 10 сентября.

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