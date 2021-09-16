Москва, 16 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. В ближайшее время маловероятно, что Россия увеличит поставки своего сжиженного природного газа (СПГ) в Китай. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 сентября заявил директор Центра экономической экспертизы ВШЭ Марсель Салихов.

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«Россия занимает второе место среди ключевых поставщиков нефти в Китай (83,6 млн тонн в 2020 году, или 15,5% от общего импорта нефти КНР), — сказал Салихов. — В то же время Китай в последние годы не стремился увеличивать импорт из России, по всей видимости, опасаясь чрезмерного роста зависимости. В 2019 году начались поставки по газопроводу «Сила Сибири», которые в 2020 году составили 4 млрд кубометров. Мы ожидаем, что в этом году поставки вырастут до 9−10 млрд».

Также Салихов обратил внимание на то, что Китай импортирует и российский сжиженный природный газ.

«В прошлом году поставки составили 3,2 млн тонн (около 10% российского экспорта СПГ). В ближайшее время увеличение поставок СПГ маловероятно, так существующие заводы функционируют при полной загрузке мощностей», — уточнил Салихов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в Китае наблюдается временное снижение стимулов к наращиванию импорта нефти.