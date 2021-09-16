Самара, 16 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Министерство транспорта и автомобильных дорог Самарской области объявило открытый конкурс в электронной форме, в рамках которого будет выбран исполнитель на три этапа создания интеллектуальной транспортной системы региона. Начальная цена тендера превышает 979 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

Zakupki.mos.ru Закупки

Итоги конкурса подведут 13 октября 2021 года. Максимальная цена контракта — 979 347 936,71 рубля при авансе 30%. Размер обеспечения исполнения контракта предполагается на уровне 293 804 381,01 рубля. Контракт профинансируют из бюджета области.

Победитель должен создать интеллектуальную транспортную систему области, которая предусматривает автоматизацию процессов управления дорожным движением в Самарско-Тольяттинской агломерации.

Завершить работы исполнитель обязан до 30 июня 2023 года.

Система получит наименование «ИТС Агломерации». Целью её создания является повышение уровня безопасности дорожного движения, а также выработка эффективных решений с целью предотвращения ДТП, оптимизация условий движения для повышения их пропускной способности, снижение вредного воздействия транспортного комплекса на экосистему, а также многое другое.