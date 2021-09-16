Москва, 16 сентября, 2021, 12:15 — ИА Регнум. Суд в Москве приостановил решение МВД РФ о нежелательности пребывания стендап-комика Идрака Мирзализаде в России. Об этом заявил ТАСС адвокат комика Сергей Бадамшин.

ИА Красная Весна В суде

«Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности [пребывания в России] Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу», — сказал Бадамшин.

Решение относительно Мирзализаде приняли в МВД РФ в конце августа 2021 года. Позднее комик подал иск в суд в требованием отменить решение ведомства.