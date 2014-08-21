Грузия, 21 августа, 2014, 15:48 — ИА Регнум. Нынешний масштаб стихии меньше того, что имел место в мае этого года, поэтому ожидается, что последствия стихии на этот раз будут ликвидированы быстрее. Об этом президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявил в прямом эфире телекомпании "Имеди" из Дарьяльского ущелья, где прошлой ночью произошел сход оползня.

По словам президента, в мае соответствующие службы за три недели сумели восстановить дорогу и открыть движение, а сегодня специалисты говорят, что сумеют расчистить и открыть дорогу в течение двух недель.

"Тогда, в мае, мы сумели быстро восстановить и газопровод, по которому газ поступает в Армению, и ожидаем, что на этот раз он также будет восстановлен быстро", - заявил Георгий Маргвелашвили. По его оценке, на этот раз эффективно сработала система раннего оповещения, что позволило уменшить масштабы потерь, и если в результате стихии в мае погибли 7 человек, сегодня пропавшими пока считаются 2 человека.

По информации президента, специальный вертолет продолжает перевозку оказавшихся в момент стихии недалеко от границы граждан Армении и Азербайджана, и в борьбе со стихией Грузия показала братским странам примерное партнерство.

"Наши армянские коллеги знают, что восстановление инфраструктуры для нас является приоритетом, и я уверен, что наш премьер, который находится в Ереване, чувствует себя комфортно, так как в предыдущем случае мы очень эффективно и своевременно восстановили эту коммуникацию с Арменией", - заявил Маргвелашвили.

Сход оползня на 134-м км дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс произошел в 22:00 часов 20 августа.