Уфа, 16 сентября, 2021, 12:16 — ИА Регнум. Около 60% опрошенных жителей Башкирии удовлетворены качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках региона. Об этом 16 сентября сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Полки заполнены товаром

Сообщается, что сотрудники госкомитет Башкирии по конкурентной политике подвели результаты онлайн-опроса среди потребителей, который проходил в анонимной форме на официальном сайте этого госкомитета.

В опросе участвовали 1408 респондентов. Отмечается, что качеством услуг, работ и товаров на рынках региона удовлетворены порядка 60% опрошенных. При этом половина опрошенных отметили, что их устраивает сложившийся на рынках уровень цен, не удовлетворены ценами 24% опрошенных граждан.

«В наибольшей степени возможностью выбора товаров, работ, услуг потребители удовлетворены рынком аптечной торговли фармацевтической продукцией — 74%, услугами по благоустройству городской среды (уборка и благоустройство населенных пунктов) — 68%, услугами учреждений общего образования — 64%», — говорится в сообщении пресс-службы.