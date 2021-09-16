Иркутск, 16 сентября, 2021, 12:12 — ИА Регнум. В Иркутской области из наблюдаемых лекарственных препаратов за август 2021 года подорожали корвалол (7,5%), валокордин, винпоцетин, ибупрофен (2%). Об этом сообщает территориальное управление государственной статистики.

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Также отмечено повышение стоимости авиаперелетов — на 16,9%, цена железнодорожных билетов выросла в среднем на 3,2%.

Повысилась стоимость услуг в сфере туризма на 5,2%, из них на внутренний туризм рост составил 5,7%, а в сфере зарубежного туризма — 3,5%.

Ремонт жилищ обойдется дороже на 3,6%. На 3% повысилась стоимость печати цветных фотографий. Снижает цены гостиничный бизнес.

На 9,2% дешевле обойдется проживание в гостинице 2*, а в гостинице 4−5* — на 8,6%. Зафиксировано снижение абонентской платы за сотовую связь на 1,7%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за 8 месяцев 2021 года выросли на 7%.

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