Липецк, 16 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Липецкой области 16 сентября подтверждено 204 новых случая заражения коронавирусом — на четыре больше, чем за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего на территории региона было выявлено 50 тыс. 23 положительных результата исследования.

За весь период наблюдения 43 тыс. 760 человек были выписаны после курса лечения, в том числе 256 — за последние сутки.

За весь период скончались 1539 человек. Семь новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.