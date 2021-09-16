Москва, 16 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. «Спартак» в матче с «Легией» вёл игру, создавал моменты, но не смог их реализовать. Об этом 16 сентября заявил президент польского клуба Дариуш Миодуски.

Dave Футбол

«С таким сложным соперником, как «Спартак», в гостях мы победили, поэтому мы очень счастливы», — цитирует Миодуски ТАСС.

Он отметил, что «Спартак» не смог реализовать свои моменты, хотя считался фаворитом матча и вёл игру.

Напомним, «Спартак» на своём поле проиграл «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы со счётом 0:1.