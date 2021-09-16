Усть-Коксинский район, Алтай, 16 сентября, 2021, 12:09 — ИА Регнум. В Республике Алтай за минувшие сутки выявлено 32 новых случая заражения коронавирусом. Половина новых носителей зарегистрирована в Усть-Коксинском районе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Онгудайского, Майминского, Чемальского и Шебалинского районов. Таким образом, общее число подтверждённых случаев за весь период пандемии достигло 21 170.

«За сутки выздоровели 58 пациентов. По данным на 16 сентября, за весь период в регионе выздоровели 20 078 человек», — добавили в оперштабе.