Джакарта, 16 сентября 2021, 12:09 — REGNUM Индонезия отправит трёх курсантов военной академии для обучения в Соединенные Штаты (США), сообщает CNN Indonesia.

Солдаты вооруженных сил Индонезии
Солдаты вооруженных сил Индонезии
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Курсанты из Индонезии получили полные стипендии на обучение от властей США.

«Правительство Индонезии хочет наладить сотрудничество в сфере оборонной промышленности, образования, отправив курсантов военной академии учиться в США», — заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.

Индонезия также отправит военных курсантов на учебу в Австралию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии вновь откроют въезд в страну для иностранных граждан.

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