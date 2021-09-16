Джакарта, 16 сентября 2021, 12:09 — REGNUM Индонезия отправит трёх курсантов военной академии для обучения в Соединенные Штаты (США), сообщает CNN Indonesia.
Курсанты из Индонезии получили полные стипендии на обучение от властей США.
«Правительство Индонезии хочет наладить сотрудничество в сфере оборонной промышленности, образования, отправив курсантов военной академии учиться в США», — заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.
Индонезия также отправит военных курсантов на учебу в Австралию.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии вновь откроют въезд в страну для иностранных граждан.
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