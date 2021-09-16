Джакарта, , 12:09 — REGNUM Индонезия отправит трёх курсантов военной академии для обучения в Соединенные Штаты (США), сообщает CNN Indonesia.

Солдаты вооруженных сил Индонезии AWG97

Курсанты из Индонезии получили полные стипендии на обучение от властей США.

«Правительство Индонезии хочет наладить сотрудничество в сфере оборонной промышленности, образования, отправив курсантов военной академии учиться в США», — заявил министр обороны Индонезии Прабово Субианто.

Индонезия также отправит военных курсантов на учебу в Австралию.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии вновь откроют въезд в страну для иностранных граждан.

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