Пенза, 16 сентября, 2021, 12:33 — ИА Регнум. В Пензе в микрорайоне «Арбековская застава» открыли новый детский сад, рассчитанный на 63 места. Врио губернатора Пензенской области Олег Мельниченко 16 сентября посетил дошкольное учреждение.

Детский сад

Детский сад располагается на первом этаже недавно построенного жилого дома. На площади более 812 кв. метров действует группа для малышей в возрасте от 1 года до 2 лет (21 место) и две — для детей от 2 до 3 лет (42 места). В учреждении обустроены игровые и спальные комнаты, медицинский и пищевой блоки, кабинеты для персонала, зал для организации дополнительных услуг, кладовые. Также установлена пожарная сигнализация, территория огорожена и для каждой группы есть своя игровая площадка.

Олег Мельниченко осмотрел детсад, пообщался с воспитателями и родителями малышей. Врио губернатора остался доволен увиденным и пообещал, что развитие инфраструктуры микрорайона продолжится. Необходим комплексный подход при дальнейшей застройке жилых городских пространств, подчеркнул он.

«Будем здесь строить школу и ещё один детский сад. Это самое главное, потому что создаёт удобство для людей. Если микрорайон развиваем, тем более в рамках комплексной застройки, вся инфраструктура должна быть предусмотрена», — уточнил Мельниченко.

ИА REGNUM напоминает, в седьмом микрорайоне Арбеково города Пензы планируют возвести два детских сада. Один из них уже находится в стадии строительства, второй будет возводиться в следующем году. В 2023 году в восьмом микрорайоне Арбеково наметили открыть большой детский сад на 420 мест, из них 120 — в ясельных группах.

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