Москва, 16 сентября, 2021, 12:08 — ИА Регнум. Уголовное дело об убийстве семьи и нападении на отдел полиции в Лисках Воронежской области будет расследовать центральный аппарат Следственного комитета. Поручение передать дело в Москву дал председатель СКР Александр Бастрыкин 16 сентября, сообщили в пресс-службе СКР.

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«Председатель СК России направил на место происшествия для полного и объективного расследования всех обстоятельств криминалистов центрального аппарата (Криминалистического центра СК России)», — говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено следственными органами СУ СК России по Воронежской области по факту убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным следствия, мужчина на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем при помощи взрывного устройства совершил подрыв входной двери здания отдела полиции в Лисках, после чего скрылся. В результате взрыва осколочное ранение голени правой ноги получил сотрудник полиции, угрозы его жизни нет. Ведется розыск преступника.