Ульяновск, 16 сентября, 2021, 12:07 — ИА Регнум. В Ульяновской области выявили 287 случаев заражения коронавирусом, а выздоровели почти 200 пациентов. Это следует из обновлённых данных оперативного штаба России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Больница

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По информации на 16 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 78 763 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки — 287.

Вылечились от COVID-19 в регионе 70 252 пациента, из них за последние сутки победили болезнь 196 человек.

Как сообщало ИАREGNUM, всего в Ульяновской области скончался 2451 пациент, болевший COVID-19.

Отметим, что ранее в Ульяновской области отметили 75-летие региональной дезинфекционной станции. Власти отмечают, что ежедневно сотрудниками станции проводится дезинфекция «ковидных» госпиталей.