Ставрополь, 16 сентября, 2021, 12:06 — ИА Регнум. В Ставропольском крае не снижается число смертей от осложнений после коронавируса. За прошедшие сутки скончался еще 21 житель края. Общее число случаев летального исхода увеличилось до 2669, сообщили 16 сентября в федеральном оперативном штабе. С 27 августа показатель смертности на Ставрополье не опускается ниже 20 человек в сутки.

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Не снижается и число новых случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки этот показатель составил 357 человек. За все время пандемии стал носителем опасной инфекции 80 921 ставрополец.

Из них выздоровели 64 985 пациентов, в том числе 198 человек — за последний день. В настоящее время число борющихся с COVID-19 на Ставрополье составляет 13 267 человек.