Душанбе, 16 сентября, 2021, 12:05 — ИА Регнум. Обострение ситуации на западных границах Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) является опасной тенденцией. Об этом 16 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Иван Шилов ИА REGNUM Лукашенко

«Опасной тенденцией является обострение обстановки на западных границах ОДКБ. Расширяется военное присутствие США в Восточной Европе, наращиваются боевые возможности коалиционных формирований стран НАТО», — сказал он.

Также Лукашенко отметил, что в нынешнем году НАТО провело на Украине и в Прибалтике серию военных учений, и их количество возросло за последние пять лет более чем в два раза — до 90 крупных учений в год, а число привлекаемых в них войск — с 60 тыс. до 110 тыс. военнослужащих.

«Все это создает у наших границ условия для военных провокаций и инцидентов», — подчеркнул белорусский лидер.

Кроме того, он уточнил, что соседние с Белоруссией страны — Польша, Украина и страны Прибалтики, при этом крайне «нервно» реагируют на плановое белорусско-российское учение «Запад-2021».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что при введении санкций в отношении суверенных государств под предлогом борьбы за права человека страны Запада делают это для достижения своих экономических, и не только, интересов.