Кишинёв, , 12:05 — REGNUM Пекин поможет провести модернизацию больниц Молдавии. Об этом сообщил посол Китая в Кишинёве Чжан Инхунин на встрече с министром здравоохранения Аллой Немеренко, сообщает пресс-служба молдавского минздрава.

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«Чжан Инхунин отметил, что Китайская Народная Республика готова оказать поддержку в модернизации больничных медицинских учреждений и их оснащении медицинским оборудованием с учетом опыта китайской стороны», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также отметили, что стороны договорились о запуске третьей фазы проекта развития Центра традиционной китайской медицины, который находится в Кишинёве.

Напомним, центр китайской медицины открылся в столице Молдавии в 2011 году. Он является бюджетным учреждением, в нём работают как китайские, так и молдавские специалисты.