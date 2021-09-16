Улан-Удэ, 16 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов вылечился от COVID-19. По его словам, тест на коронавирус 16 сентября показал отрицательный результат, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Egov-buryatia.ru Врио главы Бурятии Алексей Цыденов

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В подтверждении своих слов он выложил на своей странице в инстаграм результаты ПЦР-теста.

«Если бы не сдавал регулярно тесты я бы его и не заметил, если честно. Прошёл совсем в лёгкую. Но из рабочего графика конечно выбил», — написал глава.

Впрочем, руководителю региона необходимо сдать контрольный тест завтра, 17 сентября. В случае подтверждения результата, он вернётся к работе в обычном режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, Алексей Цыденов с 8 сентября находился на самоизоляции, при этом продолжал участвовать в совещаниях по видеосвязи.