16 сентября 2021 | Время чтения 3 мин

Китайское телевидение невзначай решило напомнить китайцам, сколько войн принесли интервенции США по всему миру за 240 лет истории...

Цинь Шихуан, , 13:20 — REGNUM От Вьетнама до Северной Кореи, от Афганистана до Сирии Соединенные Штаты постоянно участвуют в «гуманитарных интервенциях» и «борьбе с терроризмом», а также под другими предлогами используют военную и не только силу за рубежом. За более чем два столетия война и применение силы были интегрированы в ДНК этой страны. Исторически США можно назвать самой боевой с этой точки зрения страной мира, сообщает китайский телеканал CCTV.

Судья Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Китайские пользователи социальной сети Sina Weibo обсудили все более 200 военных операций, которые провели США за 240 лет их истории как государства. И отношение китайских пользователей оказалось очень и очень нерадостным для США.

«В тот момент, когда «Мэйфлауэр» отправился на американский континент, он задал тон для крупнейшей террористической страны мира», — заявил один из пользователей.

«Америка — проклятие мира! Соединенные Штаты — крупнейшая террористическая организация в мире и величайшая угроза миру во всём мире», — согласился другой.

Гегемон Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сущность этого мира — закон джунглей, и сильные уважаются. Вот почему Соединенные Штаты — самая мощная страна в мире. Фактически мы так сильно страдаем от закона джунглей, что Тайваню и не снилось!» — считает JC Chen.

«Соединенным Штатам рано или поздно придет конец. Я верю, что наша родина скоро станет самой мощной страной в мире. Мир станет более мирным, и войн станет меньше», — уверен Сяоуцзы.

«Или же изменится название самой воюющей нации?» — задал резонный вопрос предыдущему оратору пользователь «У тебя вкусный хлеб?»

«Почему самая воюющая страна в мире при этом супердержава номер один? Может ли это заставить людей задуматься почему? За эти 240 лет в сравнении с Китаем, сколько лет у них длилась гражданская война?», — заявил «Плохой фотограф».

«Может ли кто-нибудь быть мировым полицейским без войны? Сможет ли он оставаться №1 в мире без войны?» — отметил Rey Wang_zzz.

«США объединяют различные преступные группировки со всего человечества», — уверен Чэн Яопэн.

«США потребовалось 200 лет, чтобы унести жизни более 900 000 человек в мире! Новый коронавирус за полтора года унес жизни более 680 000 американцев!» — заявил Юй Вэйсю.

«За 240 лет только 16 лет обошлись без войн, и более 200 войн было развязано за 240 лет. Если Соединенные Штаты не террористическая страна, то кто тогда?» — возмутился «Я и я».

Герб Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Трамп на самом деле прав, он единственный президент, что не начал войну!» — считает Дун Ён.

«Англосаксы — жестокая раса, они начали колонизировать все и повсюду в начале эры мореплавания. Соединенные Штаты только унаследовали сознание своих предков. Свобода и демократия — не более чем фиговый лист для этой гонки к войне и агрессии повсюду», — считает другой комментатор.

Далее многие комментаторы вспомнили, что многие предки некоторых современных американцев являются авантюристами и бандитами, бежавшими из Старого Света за наживой и в бегстве от преследования в Европе. Поэтому, как они отмечают, в их жилах течет кровь таких вот людей, и ничего удивительного в том, что американцы творят в мире, нет.