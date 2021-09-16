Южно-Сахалинск, 17 сентября, 2021, 00:01 — ИА Регнум. На Сахалине и Курилах 17 сентября в 08:00 по местному времени (00:00 мск) стартовало трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной думы РФ — в области открылись все 302 постоянных избирательных участка, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Все на выборы!

Читайте также: В дни выборов спасатели Камчатки будут работать в усиленном режиме

Также в островном регионе с 17 по 19 сентября будут работать 13 участков в местах временного пребывания, ещё 137 — на судах, которые находятся в плавании.

Голосование на Сахалине будут контролировать 1140 наблюдателей от политических партий и Общественной палаты.

В центре общественного наблюдения можно в режиме онлайн следить за ходом голосования на 168 избирательных участках, которые оборудованы видеонаблюдением. Центр также открыл свои двери в 08:00 17 сентября и будет работать в течение трёх дней до завершения голосования и окончания подсчета голосов 19 сентября. Также с 17 по 19 сентября пройдут довыборы местных депутатов в пяти районах островного региона.

На Сахалине зарегистрировано 375 228 избирателей.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке спасатели в дни проведения выборов депутатов Государственной думы РФ с 17 по 19 сентября будут работать в усиленном режиме.