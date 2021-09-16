Иркутск, 16 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. В Иркутской области отмечен рост цен на моторное топливо. Как сообщает 16 сентября территориальное управление государственной статистики, особенно подорожало газовое топливо (28,5%).

АЗС

Цены за литр бензина и дизельного топлива росли не так резко: дизельное топливо — 0,6%, 54 руб.; бензин автомобильный марки АИ-92 — 2,4%, 47,52 руб.; бензин автомобильный марки АИ-95 — 3%, 51 руб.; бензин автомобильный марки АИ-98 и выше — 5%, 59,5 руб.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле 2021 года министр экономического развития Иркутской области Наталья Гершун пояснила, что рост розничной стоимости моторного топлива в регионе напрямую связан с формированием оптовой стоимости на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПбМТСБ).

Причина значительного роста оптовой стоимости ГСМ вызвана снижением реализации моторного топлива на СПбМТСБ, в частности, с АНХК из-за ремонта Ачинского НПЗ.

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