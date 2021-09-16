Москва, 16 сентября, 2021, 12:03 — ИА Регнум. Предложение о предоставлении оплачиваемых выходных после прививки от коронавируса поддерживают 60% жителей России. Против выступают 11%, свидетельствует опрос рекрутингового агентства Superjob.ru.

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Чаще идею оплачиваемых выходных после вакцинации от COVID-19 одобряют женщины, чем мужчины — 62% против 56%. Аргументы — «после вакцинации человек может быть заражен», «температура и озноб снижают работоспособность».

Больше всего одобрение предложения о трёх выходных днях после прививки встретило среди уже вакцинированных граждан РФ (71%), а также среди людей старше 45 лет (65%).

Опрос проведен: 14−15 сентября 2021 года. Опрошены 1600 граждан РФ старше 18 лет в 373 населенных пунктах.

Как сообщало ИА REGNUM, директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максим Петунин предложил предоставлять работникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после прививки от коронавирса.

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