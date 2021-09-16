Канберра, , 12:11 — REGNUM Инстинктивная реакция многих аналитиков на новое военное сотрудничество между США, Великобританией и Австралией в рамках заключенного 16 сентября военного союза AUKUS заключалась в опасениях на потенциальный ответ Китая на действия США и их союзников. Как же ответит Пекин на действия Канберры по созданию своего собственного атомного флота в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР)? На этот вопрос попыталась ответить британская The Guardian.

Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Скорее всего, когда Пекин начал собственное наращивание военной мощи, китайские лидеры и стратеги сами задавались вопросом: «Как отреагируют США и их союзники, такие как Япония и Австралия?», — говорится в материале.

После объявления в четверг в Вашингтоне, Лондоне и Канберре ответ на этот вопрос проясняется.

Отмечается, что в США конкуренция с Китаем стала ключевым организационным принципом для политических, военных, научных и деловых кругов, которые в противном случае были разделены и лишены конкретной цели. Австралия, близкий союзник США, теперь также перестраивает свою военную, экономическую и торговую политику, исходя в основном из двухпартийного убеждения, что Пекин намерен формировать регион в соответствии со своими стратегическими замыслами…

«Некоторые утверждают, что наращивание военной мощи Китая — это всего лишь ответ на то, что он окружен союзниками и базами США в регионе. Другими словами, все это носит чисто оборонительный характер … Но также становится все более очевидным, что Пекину придется вести множество схваток и наказать многих несогласных на пути к достижению того, что Си так мягко называет «китайской мечтой», — говорится в материале.

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