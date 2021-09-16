Москва, 16 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. Бывший главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов поздравил польскую «Легию» с победой над московским «Спартаком» в матче группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает «Чемпионат».

Кирилл Венедиктов Станислав Черчесов

"Поздравляю польскую команду с важной победой. Что касается «Спартака», то у него ещё ничего не потеряно», — сказал Черчесов.

Он добавил, что у «Спартака» впереди ещё пять матчей, в которых можно исправить положение. Красно-белые проведут по две встречи с итальянским «Наполи» и английским «Лестером», а также сыграют в гостях с «Легией».

Напомним, Черчесов тренировал «Спартак» в 2007—2008 годах, а «Легию» он возглавлял с 2015 по 2016 год. Под его руководством «Легия» стала чемпионом Польши и выиграла Кубок Польши в сезоне 2015/16.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Спартак» дома проиграл «Легии» в первом матче группового этапа Лиги Европы со счётом 0:1.

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