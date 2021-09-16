Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, 16 сентября, 2021, 12:00 — ИА Регнум. На Ямале беременная женщина из города Лабытнанги едва не умерла из-за внутреннего кровотечения. Об этом она сообщила в группе «Лабытнанги Info» в социальной сети «ВКонтакте».

Pixabay.com Беременность

Женщина написала, как с острой болью внизу живота она обратилась к врачу-гинекологу. Медик сделала ей ультразвуковое исследование, и направила в Салехард, так как выявлена внематочная беременность.

«Говорят мне, что они согласовали всё с Салехардом и ждут меня завтра в восемь утра. А я до завтра не могу терпеть боль, она адская. Врач-гинеколог посмотрел, и говорит, что ничего страшного, до завтра ничего с тобой не станет», — описывает свой визит к врачу женщина.

В итоге пациентке дома стало ещё хуже, скорая помощь также ей ничем не могла помочь. Женщина своим ходом добралась до больницы в Салехарде, где сделали экстренную операцию, так как маточная труба уже разорвалась и пациентке грозил летальный исход.

«Обращаюсь к нашей больнице в Лабытнанги. Я это так не оставлю, я пойду впрокуратуру, я чуть не умерла из-за вашей халатности, я бы до утра не выжила!», — пишет пациентка.

История беременной женщины жителей Лабытнанги не удивила. В комментариях люди делятся своими не менее леденящими душу историями о «понаехавших» за ямальским «длинным рублём» и «подъёмными» врачах с сомнительными дипломами.

Департамент здравоохранения Ямала сообщил автору поста: «Описанная Вами ситуация недопустима. Департаментом здравоохранения будет проведена служебная проверка контроля качества оказания Вам медпомощи на всех ее этапах».