Ульяновск, 16 сентября, 2021, 11:59 — ИА Регнум. В Ульяновской области растёт число жертв коронавируса. Это следует из данных оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 16 сентября, с начала пандемии в Ульяновской области от осложнений, вызванных новой коронавирусной инфекцией, скончался 2451 пациент. Из них за последние сутки умерли 12 человек.

Напомним, что всего в регионе сделано 1 177 527 лабораторных тестов на коронавирус. Под медицинским наблюдением остаются более 14,2 тыс. жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновске готовится к открытию после капитального ремонта детская поликлиника № 5, к которой прикреплены 6 тыс. юных пациентов. На оснащение закуплено оборудование на 10 млн рублей.