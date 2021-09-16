Токио, 16 сентября, 2021, 12:01 — ИА Регнум. В августе продажи новых автомобилей на японской авторынке выросли на 3,7% в годовом сравнении. Об этом сообщает агентство «Автостат» со ссылкой на данные Японской ассоциации автодилеров (JADA).

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Всего в последний месяц лета текущего года в Японии было реализовано 175 530 автомобилей (без учета мини-каров с объемом двигателя до 660 куб. см).

По данным ассоциации, в Японии с января по август 2021 года дилеры продали 1 699 509 автомобилей. Это на 7,9% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Первое место по продажам на японском авторынке в августе традиционно занимает Toyota, которая реализовала за отчетный период 91 592 автомобиля (+4,5%). За ней следуют Honda (20 456 шт.; +6,8%) и Nissan (17 365 шт.; +28,3%).

Ранее компания Toyota скорректировала производственные планы на сентябрь и октябрь 2021 года, сократив планируемые объёмы производства на 400 тысяч автомобилей.

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