Магас, 16 сентября, 2021, 11:56 — ИА Регнум. В Ингушетии в период выборов — с 17 по 19 сентября — будет организована работа ярмарок. Они расположатся неподалеку от избирательных участков в ряде населенных пунктов республики и будут открыты с 09:00 по 12:00, сообщили 16 сентября в пресс-службе правительства региона.

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Так, в частности, в городе Назрани ярмарка будет проводиться на площади перед домом культуры 17 сентября. В этот же день можно будет купить товары местных сельхозпроизводителей и другую продукцию в сельском поселении Экажево напротив школы № 1 по улице Джабагиева. На следующий день ярмарка будет работать рядом со школой № 3 в селе Плиево и на рынке «Изобилие» в городе Малгобеке.

В завершающий день выборов, 19 сентября, жителей Ингушетии ждут на ярмарке в селе Сурхахи — на площадке перед центральной мечетью на улице Овражной, на площади перед домом культуры в городе Сунжа и на пересечении улиц Кирова и Осканова в городе Карабулаке.

Напомним, в Ингушетии с 17 по 19 сентября состоятся выборы депутатов в Госдуму РФ восьмого созыва и в Народное собрание седьмого созыва.