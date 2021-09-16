Канберра, 16 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Решение властей Австралии построить атомные подводные лодки «изолирует страну» от ее соседей по региону, которые на протяжении десятилетий добивались безъядерного статуса Тихого океана. К такому выводу 16 сентября пришли в Международной кампании за запрещение ядерного оружия (ICAN), пишет британская The guardian.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Австралия

В то время как правительство в Канберре и Силы обороны Австралии настаивали на том, что подводные лодки будут обладать атомными двигателями, а не ядерным оружием, в ICAN посчитали, что приобретение Австралией подобных технологий все равно является «вхождением в процесс» по созданию ядерного оружия.

«Поскольку мир движется к тому, чтобы сделать применение такого оружия незаконным, это неправильное решение», — заявил в интервью газете директор австралийского отделения ICAN Гем Ромулд.

Отмечается, что правительство Новой Зеландии уже объявило, что австралийским атомным подводным лодкам будет запрещено заходить в территориальные воды страны.