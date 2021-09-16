Киев, 16 сентября, 2021, 12:04 — ИА Регнум. Глобальная политическая ситуация для стран Центральной Европы, в частности Польши и Украины, в последнее время меняется не в лучшую сторону.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина и Польша

Об этом на конференции в Киеве заявил посол Польши на Украине Бартош Цихоцкий.

«Я имею в виду саммит президентов США и России в Женеве, заявление США и Германии о проекте «Северный поток — 2», завершение его строительства, а также то, что произошло в Афганистане, и то, что происходит в Беларуси», — конкретизировал польский посол основные проблемные моменты.

Он заявил, что столь плохая динамика должна консолидировать страны региона.

«Мы должны цементироваться, сплотиться… Страны нашего региона являются жертвами этой плохой динамики, и мы должны совместно найти ответ на эти вызовы и угрозы», — сказал Цихоцкий.

В качестве одного из вариантов для «цементирования» посол предложил создать формат CE8 по аналогии с G7, куда могут войти страны Прибалтики, Вышеградской группы (Польша, Чехия, Венгрия, Словакия), Украина и Румыния.

ИА REGNUM напоминает, что летом этого года секретарь Совнацбеза Украины Алексей Данилов дал понять, что Киев не верит в постоянство дружелюбия Польши. Силовик назвал Польшу стратегическим партнером «до определенного момента» — «если мы проявим слабость, то могут перестать относиться к нам дружелюбно».