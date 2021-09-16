Москва, 16 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. «Сельская» надбавка к пенсии с 2022 года будет доступна гражданам РФ также после переезда в город, сообщила член Совфеда Елена Бибикова.

Дарья Драй ИА REGNUM Село Рождествено

С 1 января 2022 года надбавку также будут начислять гражданам, которые ее ранее утратили из-за перемещения в более крупный населенный пункт, уточнила сенатор, пишет «Парламентская газета».

Надбавка к фиксированной части пенсии положена и гражданам, длительное время проработавшим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, правительство РФ в июне 2021 года утвердило правила выплаты надбавки к пенсии для граждан, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве. Её размер составляет 25%».

Закон, сохраняющий «сельскую» надбавку к пенсии при переезде в город, Госдума приняла в мае 2021 года.

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