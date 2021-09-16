Иркутск, 16 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. В Иркутской области потребительские цены на товары и услуги за 8 месяцев 2021 года выросли на 7%. Такие данные приводит территориальное управление государственной статистики.

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Сводный индекс потребительских цен на товары и услуги в августе составил 100,59%, в том числе на товары — 100,49%. Цены на лимоны и апельсины выросли на 14,5% и 3,5% соответственно, их можно приобрести за 204 и 143 рубля за кг.

На 9% подорожали сухофрукты (248 руб.\кг) и лук (44 руб./кг). Выросли цены на сахар (3%, 63 руб./кг), а также на сахаросодержащие изделия — шоколадные конфеты и печенье на 2%, кексы, рулеты и торты — 1,5%.

Из непродовольственных товаров в августе наблюдался рост цен на двухкамерные холодильники (5,7%) и телевизоры (4,6%), их средняя цена составляет 35 тыс. руб. и 29 тыс. руб. соответственно. Мыло хозяйственное и стиральный порошок тоже подросли в цене (на 5,3 и 4,3% соответственно), их средняя стоимость составляет 38 руб. за 200 гр. и 177 руб./кг.

Как сообщало ИА REGNUM, за 7 месяцев 2021 года (по сравнению с тем же периодом 2020 года) потребительские цены на товары и услуги в Иркутской области выросли на 6,3%.

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