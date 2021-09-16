Москва, 16 сентября, 2021, 11:54 — ИА Регнум. В день выборов 17 сентября в Москве пройдёт акция «Вместе всей семьёй», сообщили 16 сентября корреспонденту ИА REGNUM в департаменте образования столицы в ответе на запрос.

Дарья Драй ИА REGNUM Экскурсии

Ранее в редакцию обратились родители московских школьников, рассказавшие, что вместо учёбы в этот день планировалось проведение экскурсии, о чём их предупредили заблаговременно, однако на деле всё свелось к неопределённости и проблемам с организацией. Некоторые родители пытаются организовать факультативное мероприятие сами. Другие пишут заявление о том, что ребёнок в пятницу не придёт в школу по семейным обстоятельствам.

Редакция обратилась в департамент с вопросом, каким образом будут организованы занятия в школах столицы 17 сентября.

«Для работы участковых избирательных комиссий с 17 по 19 сентября будут задействованы школьные здания. В связи с этим в пятницу, 17 сентября, в школах пройдёт Всероссийская акция «Вместе всей семьей». Ее уже включили в специальный календарь образовательных событий, который был разработан Министерством просвещения РФ. В этот день московские школы организуют учебный процесс за пределами школьных зданий. Образовательные организации заранее продумали занятость и учебный досуг для каждого класса, составили индивидуальный график этого дня, а также проинформировали родителей о планируемом выездном мероприятии», — говорится в ответе департамента.

В ведомстве подчеркнули, что дистанционное обучение во время выборов организовывать не будут.

«Ребята проведут увлекательный учебный день в музеях, парках, библиотеках, театрах, столичных технопарках. Например, ученики школ СВАО отправятся на ВДНХ, в Музей космонавтики или Главный ботанический сад им. Н.В. Цицина Российской академии наук, ребята школ САО посетят Музей Северного речного вокзала, Тимирязевский парк, усадьбу Михалково, Центральный дом авиации и космонавтики ДОСААФ России. Что касается школьников, которые учатся на востоке, юго-востоке и юге столицы, то они отправятся в музеи-усадьбы Кусково, Измайлово, Люблино. Учеников школ ЮЗАО ждет увлекательная экскурсия в Дарвиновский музей, а ребят школ ЗАО — Музей Победы на Поклонной горе, Воробьевы горы, МГУ. Ребята из школ Северо-Западного округа столицы посетят Курчатовский институт, парк Покровское-Стрешнево, Музейно-выставочный центр «Тушино», Музейно-парковый комплекс «Северное Тушино», а ученики зеленоградских школ — Музей Зеленограда, Московский институт электронной техники. Учебный день для школьников, которые учатся в центре столицы, будет организован в Музее Московского Кремля, Московском зоопарке, Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Третьяковской галерее, а ребят, которые учатся в ТиНАО, ждет музей-усадьба «Остафьево», — рассказали департаменте.