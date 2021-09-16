Канберра, 16 сентября, 2021, 11:57 — ИА Регнум. Премьер-министра Австралии Скотта Моррисона называли по-разному, но «этим парнем снизу» — никогда. Инцидент произошел, когда президент США Джо Байден в ходе пресс-конференции объявил о трехстороннем партнерстве в области безопасности с Великобританией и Австралией под названием AUKUS. Об этом 16 сентября написала британская The Guardian.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Во время своего выступления Байден обратился к премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, чтобы поблагодарить его за новый этап военного сотрудничества.

«Спасибо, Борис», — сказал президент.

Затем, глядя на экран телевизора, на котором по видеосвязи стоял Моррисон, Байден, начал колебался.

«И я хочу поблагодарить этого парня снизу. Большое спасибо, приятель», — выдал Байден.