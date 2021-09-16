Чебоксары, 16 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. В Чувашии выявлено ещё 76 носителей коронавируса, также зарегистрированы новые летальные исходы. Эти данные приводит оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Осмотр пациентов в Вурнарском районе Чувашии

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По сведениям на 16 сентября, с начала пандемии в Чувашии лабораторно выявлено 32 873 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 76.

Победили болезнь 29 797 человек, из них за последние сутки выписался 61 пациент.

Число летальных исходов продолжает расти ежедневно. За последние сутки от COVID-19 скончались 11 человек, всего в пандемию умер 2 171 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии работают 246 машин скорой помощи, автопарк обновлён полностью. Ранее регион получил 17 новых «карет».