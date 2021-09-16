Горно-Алтайск, 16 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. В Республике Алтай подтвердили ещё два летальных случая среди пациентов с коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, скончались 72-летняя жительница Шебалинского района и житель города Горно-Алтайска 58 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«По заключению патологоанатомов, в обоих случаях смерть наступила в результате коронавирусной инфекции и тяжёлой двусторонней пневмонии», — отметили в оперштабе.

Таким образом, всего за время пандемии в республике скончались 377 пациентов. Причиной смерти 330 их них стал COVID-19, остальные умерли от сопутствующих заболеваний.