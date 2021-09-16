Анадырь, 16 сентября, 2021, 23:01 — ИА Регнум. На Чукотке 17 сентября в 08:00 по местному времени (23:00 16 сентября мск) открылись избирательные участки для трёхдневного голосования. Жителям региона предстоит кроме выборов депутатов Государственной думы, выбрать депутатов дум автономного округа, Анадырского муниципального района, Провиденского городского округ и нескольких местных глав.

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По информации избиркома Чукотки, избиратели будут голосовать за выбор пяти глав: Анадырского муниципального района, городского округа Певек, городского округа Эгвекинот, Провиденского городского округа, сельского поселения Марково.

Численность избирателей на Чукотке составляет 32 641.

Как сообщало ИА REGNUM, электронное голосование в России безопасно и надежно, заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, распространенном 16 сентября пресс-службой Кремля.