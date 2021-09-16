Воронеж, 16 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Уголовные дела по фактам убийства семьи и посягательства на жизнь сотрудников полиции возбуждены следственными органами Воронежской области, сообщила корреспонденту ИА REGNUM старший помощник СУ СКР по региону Ольга Бовт.

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Дела возбуждены по статьям об убийстве и посягательстве на жизнь сотрудников органов внутренних дел с применением взрывного устройства.

По предварительным данным следствия, подозреваемый на почве бытового конфликта убил знакомую семью, а затем отправился к зданию ОМВД России по Лискинскому району Воронежской области. Там при помощи взрывного устройства он совершил подрыв входной двери здания отдела полиции. По предварительной информации, в результате взрыва сотрудник взвода патрульно-постовой службы получил осколочное ранение голени правой ноги, не представляющее угрозы для жизни.

После этого на автомобиле подозреваемый отправился в направлении Острогожска Воронежской области. В настоящее время проводятся мероприятия по его задержанию.

Как сообщало ИА REGNUM, нападения на отдел полиции в Лисках Воронежской области произошло рано утром 16 сентября. В Сети появилась ориентировка на подозреваемого.