Канберра, 16 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. Уровень безработицы в Австралии в августе снизился на 0,1% до 4,5%. Однако, несмотря на то, что число безработных сокращается, в стране уровень экономической активности упал до 62,2%. Об этом 16 сентября сообщил телеканал Nine News со ссылкой на данный Австралийского статистического бюро.

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Уровень неполной занятости в стране увеличился до 9,3%, а количество отработанных часов в августе сократилось на 66 миллионов.

«Падение уровня безработицы отражает значительное сокращение вовлеченности людей на рынке труда во время недавних локдаунов, а не улучшение условий как таковых», — написал в отчете Бьорн Джарвис, глава отдела статистики труда Австралийского статистического бюро.

В целом по стране в августе число отработанных часов сократилось на 3,7%.