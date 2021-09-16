Киев, 16 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. 17 сентября состоится очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО), сообщили пресс-служба органа.

President.gov.ua Заседание СНБО

Согласно предоставленной информации, президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю СНБО Алексею Данилову организовать проведение заседания. Всех членов СНБО Украины проинформировали о дате, времени и месте проведения заседания.

Пресс-служба не уточняет повестку предстоящего заседания.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в офисе президента отмечают, что СНБО рассмотрит некие «программные документы», также готовятся новые санкции. Однако подробности в настоящий момент неизвестны.

ИА REGNUM напоминает, что предыдущее заседание СНБО Украины состоялось 20 августа, на нем были утверждены очередные санкции против СМИ и ряда оппозиционных политиков. На регулярной основе «санкционные» заседание СНБО на Украине проходят с февраля этого года.