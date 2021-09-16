Кострома, 16 сентября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. В Костромской областной больнице открыли отделение реанимации для новорожденных и недоношенных детей. Об этом сообщает администрация Костромской области.

Https://adm44.ru Отделение реанимации

Отделение рассчитано на восемь коек. Помощь в нем смогут получать младенцы, находящиеся в тяжелом состоянии, в том числе с критически низкой массой тела. Ранее в больнице была одна реанимация, туда направлялись дети всех возрастов.

Сумма затрат на новое отделение составила 75 млн рублей. Средства были выделены из резервного фонда президента, областного бюджета, собственных средств больницы и пожертвований спонсоров. Большую часть из них — 50 млн рублей потратили на оборудование.

В больницу закупили дыхательные аппараты, рентген, устройства для введения точной дозировки лекарств, кювезы, поддерживающие необходимую температуру и позволяющие следить за показателями жизнедеятельности младенцев. Отделение приняло первых пациентов, лечение в нём в настоящее время проходят 2 ребёнка. Ежегодно в больницу поступает около 100 недоношенных детей.