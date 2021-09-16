Душанбе, 16 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. При введении санкций в отношении суверенных государств под предлогом борьбы за права человека страны Запада делают это для достижения своих экономических, и не только, интересов. Об этом 16 сентября заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ в Душанбе, его слова приводит пресс-служба белорусского лидера.

Шилов Иван Лукашенко

«Коллективный Запад осуществляет давление на суверенные государства за счет ограничений, асимметричных действий и гибридного влияния. Все это происходит под лозунгом борьбы за чьи-то права. Но мы прекрасно понимаем, что истинным мотивом подобных мер является неприкрытый лоббизм своих экономических, и не только, интересов», — сказал он.

При этом Лукашенко отметил, что поводом для санкций Запада становятся совершенно надуманные предлоги.

Также белорусский лидер напомнил инцидент с посадкой в Минске самолета Ryanair, после чего страны ЕС закрыли свое воздушное пространство для белорусских самолетов и запретили самолетам стран Европы использовать воздушное пространство Белоруссии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что нынешний год не способствовал улучшению международной обстановки, принципы и нормы международного права продолжают грубым образом игнорироваться.