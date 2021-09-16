Тбилиси, , 11:49 — REGNUM ООН взяла под защиту Мегис Кардаву, который возглавлял департамент военной полиции минобороны Грузии, когда президентом страны был Михаил Саакашвили. Об этом агентству «ИнтерпрессНьюс» сообщил адвокат экс-чиновника Малхаз Велиджанашвили.

Грузия Иван Шилов © ИА REGNUM

Кардава был заочно осуждён в Грузии, но успел бежать на Украину. Киев принял решение об экстрадиции его на родину, но в ООН заинтересовались этим делом.

«По моей оценке, в отношении него политическое преследование настолько очевидно, что в таком случае невозможно, чтобы демократическое государство его передало. Наверное, именно это увидела ООН, и поэтому приостановила эту процедуру», — сказал журналистам Велиджанашвили.

Он сообщил, что запрет на экстрадицию Кадарвы будет действовать в течение трёх месяцев. За это время в ООН рассмотрят его дело и примут окончательное решение.

Напомним, Кардава выехал из Грузии в 2012 году, когда там сменилась власть. В 2013 он был объявлен в розыск. На родине бывшего чиновника обвиняют в совершении пыток, организации насильственных действий сексуального характера, растрате и других преступлениях.

Читайте ранее в этом сюжете: Украина выдаст Грузии чиновника военной полиции времён Саакашвили