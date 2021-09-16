Иркутск, 16 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Первые результаты уборочной компании в Приангарье радуют, сообщает 16 сентября территориальное управление государственной статистики. С каждого убранного гектара сельхозорганизациями Иркутской области получено в среднем по 27,1 ц зерна и по 213 ц картофеля, это на 9% и 15% соответственно превосходит прошлогоднюю урожайность и выше, чем в хозяйствах других категорий.

Jai79 Урожай картофеля

Всего к началу сентября крупные, средние и малые сельхозорганизации Приангарья успели собрать зерновые и зернобобовые культуры с 23,5 тыс. гектаров, это лишь седьмая часть площади посева. Картофель собран с площади 260 га (пятая часть посадок).

А убранная площадь овощей (6 га) по отношению к посевной составляет лишь 1,5%. К уборке масличных культур в августе не приступали.

Уборка зерновых и овощей сильно отстает от прошлогоднего графика, а сбор картофеля идет со значительным опережением, в основном, за счет Усольского района. Активнее других ведут жатву сельхозорганизации Зиминского, Усольского и Черемховского районов, где в августе успели убрать не менее четверти зернового клина.

Но если в Зиминском районе отдача с каждого убранного гектара пока невелика (14,5 ц), то хлеборобы Усольского и Черемховского районов задают тон, собрав с гектара по 32 центнера, на них суммарно приходится более половины (59%) зерна, собранного сельскохозяйственными организациями региона к началу сентября.

Как сообщало ИА REGNUM, валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в Иркутской области за последний год вырос на 11%, овощей — на 4%, при снижении общего урожая картофеля на 2%.

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