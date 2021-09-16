Брянск, 16 сентября, 2021, 11:55 — ИА Регнум. После масштабной реконструкции аэропорт Брянска сможет принимать самолёты Airbus и Boeing. Воздушная гавань вышла на пик своей деятельности, заявил генеральный директор аэропорта Игорь Сороковой.

Галина Брусницына ИА Красная Весна Аэропорт

Брянский аэропорт ждёт масштабная модернизация. По словам губернатора Александра Богомаза, в проект планируют вложить 3,8 млрд рублей. Реконструкция займёт несколько лет, в течение которых, авиагавань Брянска будет продолжать свою работу.

«Мы сейчас вышли на пик своей деятельности. Теперь нам нужен новый современный аэровокзал и взлётно-посадочная полоса. Тогда мы сможем принимать серьёзные машины Airbus А380, Boeing 737 — 800. Для этого нужна определённая инфраструктура», — цитирует директора аэропорта Игоря Сорокового 16 сентября «Брянская губерния».

С начала 2021 года услугами международного аэропорта Брянска воспользовались более 100 тысяч пассажиров.