Мюнхен, Германия, 16 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. Мюнхенская «Бавария» продлила контракт с полузащитником ЛеономГорецкой. Об этом 16 сентября сообщается на сайте клуба.

ФК Бавария Мюнхен

Отмечается, что новое соглашение клуба с 26-летним футболистом сборной Германии рассчитано до 2026 года.

Горецка выступает за «Баварию» с 2018 года. В сезоне 2020/21 он сыграл за команду 32 матча во всех турнирах, забив восемь голов и отдав семь результативных передач.

В составе «Баварии» Горецка выиграл Лигу чемпионов, стал трёхкратным чемпионом Германии, дважды выиграл Кубок Германии.