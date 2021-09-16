Мельбурн, Австралия, , 11:53 — REGNUM Премьер-министр австралийского штата Виктория (юго-восток Австралии) Дэниэл Эндрюс 16 сентября объявил в ходе пресс-конференции о новых послаблении антикоронавирусных ограничений в Мельбурне. Однако он отметил, что комендантский час в столице штата по-прежнему будет оставаться в силе. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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«Комендантский час приносит свои плоды. Это означает, что меньше людей навещают знакомых, что, собственно, противоречит правилам», — подчеркнул Эндрюс, добавив, что министерство здравоохранения Виктории пока не рекомендовало отменить комендантский час.

«Из разговоров с людьми во время работы по отслеживанию контактов зараженных мы знаем, что люди нарушают правила, и значительная часть этих нарушений на самом деле происходила во время действия комендантского часа», — добавил премьер-министр штата.

В то же время он подчеркнул, что правительство Виктории доверяет своим гражданам, поэтому когда ослабление антикоронавирусных ограничений вступит в силу, «полиции в каждом парке не будет».

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