Оренбург, 16 сентября, 2021, 11:45 — ИА Регнум. Под Оренбургом силовики провели мероприятия по уничтожению ранее обнаруженных и изъятых боеприпасов, сообщает 16 сентября пресс-служба Управления Росгвардии по региону.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Оренбургской области Уничтожение боеприпасов

Взрывы прогремели на полигоне, куда транспортировали опасные снаряды. Подрывом накладного заряда уничтожены 122-миллиметровый артиллерийский снаряд, несколько боевых гранат РГД-5, граната Ф-1, взрыватели.

Ликвидация боеприпасов прошла в штатном режиме и с соблюдением всех требований безопасности, подчеркнули в ведомстве.