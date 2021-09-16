Пенза, 16 сентября, 2021, 11:48 — ИА Регнум. В Пензе отопительный сезон начнется с 17 сентября. Соответствующее постановление подписал глава администрации города Андрей Лузгин.

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Решение о подаче централизованного теплоснабжения принято в связи с понижением среднесуточной температуры воздуха. Согласно документу, предприятиям, осуществляющим подачу тепла в объекты образования и здравоохранения, жилищного фонда, культуры, спорта, социальной сферы и иных потребителей, поручено приступить к его пуску с 17 сентября.

Регулировку теплового и гидравлического режимов предстоит закончить в течение 10 дней со дня начала отопительного сезона.

По информации регионального управления Росгидромета, в Пензенской области дневная температура воздуха на текущей неделе не превышала +15 градусов, по ночам термометры показывали около +3 градусов.

ИА REGNUM напоминает, в Пензенской области учреждениям бюджетной сферы на погашение образовавшейся за несколько лет задолженности за энергоносители выделят из регионального бюджета 150 млн рублей.

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